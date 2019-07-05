شاهد.. صابر الرباعي يطرح كليب "باي باي"



طرح النجم التونسي صابر الرباعي أحدث كليباته "باي باي" بتوقيع المخرج وليد ناصيف، عبر موقع

أغنية "باي باي" من كلمات وألحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي. المخرج وليد ناصيف، عبر موقعالفيديوهات "يوتيوب".أغنية "باي باي" من كلمات وألحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي. شاهد الفيديو..

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