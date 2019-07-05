علا الفارس تحتفل بزفاف شقيقها.. وتصدم الجمهور بعدد أشقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية الأردنية علا الفارس بزفاف شقيقها، ونشرت صورة من الحفل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية الأردنية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تتوسط شقيقها العريس وعروسه، وعلقت عليها بقولها: “إن شاء الله كل أيامكم أفراح”.

علا كشفت عن عدد أشقائها، بأن قامت بنشر صورة أخرى من الحفل جمعتها بأشقائها السبعة، وعلقت عليها بقولها: “أجمل قدر في دنيِتي إنكم عِزوتي.. #ما_شاء_الله #أخت الرجال”.

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وقد عبر جمهور الإعلامية الأردنية عن صدمتهم في عدد أشقائها، وتسألت إحدى متابعاتها إن كانوا جميعا من أم واحدة، لترد علا عليها بقولها: “نعم ما شاء الله تبارك الله”.

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد انضمت مؤخرا لمجموعة قنوات bein “الجزيرة سابقا” القطرية، كمقدمة أخبار على شاشتها.

إنضمام الإعلامية الأردنية لقناة “الجزيرة” القطرية أثار غضب عدد كبير من جمهورها، كما أعلنت عدد من القنوات الإماراتية وقف عرض مسلسلها “صبر العذوب”، ومن بينهم قناة “الظفرة”.

وكانت علا الفارس قد أعلنت في وقت سابق عن تقديمها لبرنامج “مع أو ضد” على قناة “بي إن دراما” القطرية، إلى جانب برامج أخرى ستعرضها القناة بعد شهر رمضان المبارك.