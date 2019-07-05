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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
وجهت الفنانة التونسية لطيفة اعتذارا لجمهور بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلاتها، التي كانت من المقرر أن تقيمها هناك، مؤكدة أنها لا تعرف سبب لهذا الإلغاء.
لطيفة أكدت أنها تتعرض لمؤامرة في بلدها منذ 9 سنوات، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “جمهوري الغالي فى بلادي تونس نحبكم برشه وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى اولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى .ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها”.
وأضافت: “اعتذر لجمهوري الغالي فى صفاقس أولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى. لماذا وما السبب لا اعرف”.
وتابعت: “كذلك كان هنالك اتفاق بينى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8 . ابلغنى اليوم ان الحفل ألغي أيضا”.
وطالبت وزير الثقافة التونسي بتوضيح الأمر لها، بقولها: “اتمنى اجابه رسميه من السيد وزير الثقافه محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها. واعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهوريه التونسيه.. احبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير.. من له مصلحه فى تغييبى عن جمهورى فى تونس؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تعتذر للجمهور التونسي بعد إلغاء حفلاتها.. وتؤكد: أتعرض لمؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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