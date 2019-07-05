دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعيد ميلادها الـ39، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بمقطع فيديو، ظهرت فيه تغني لنفسها أغنية «عيد الميلاد».

وبالإضافة للغناء، وجهت دوللي للفانز رسالة قالت فيها: «ميرسي كتير للي عايدوني بعيد ميلادي، وياللي ما عايدوني بعيد ميلادي، ميرسي للي المفروض يكونوا موجودين ومنون موجودين، بس الليلة بدنا نولعها»، حيث هنأها متابعوها متمنيين لها عيد ميلاد سعيد، وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

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من ناحية أخرى، كانت أغنية «يا حبيبتي يا أمي» آخر ما طرحته دوللي شاهين على الساحة بالتزامن مع عيد الأم الماضي، وهي من كلمات السيد علي وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.

أما كليب «حبيبي غير» كان آخر ما طرحته دوللي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج بعد كليب أغنية «​يا حلو صبح» للمطرب المصري الراحل محمد قنديل، حيث اعادت توزيعها وقدمتها بشكل مختلف، إلا أن الفنانة دخلت في مشاكل قضائية مع ورثة ملحنها الأصلي، الموسيقار الراحل محمد الموجي، حتى أن موقع اليوتيوب حذف الكليب.