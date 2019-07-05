- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعيد ميلادها الـ39، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بمقطع فيديو، ظهرت فيه تغني لنفسها أغنية «عيد الميلاد».
وبالإضافة للغناء، وجهت دوللي للفانز رسالة قالت فيها: «ميرسي كتير للي عايدوني بعيد ميلادي، وياللي ما عايدوني بعيد ميلادي، ميرسي للي المفروض يكونوا موجودين ومنون موجودين، بس الليلة بدنا نولعها»، حيث هنأها متابعوها متمنيين لها عيد ميلاد سعيد، وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.
من ناحية أخرى، كانت أغنية «يا حبيبتي يا أمي» آخر ما طرحته دوللي شاهين على الساحة بالتزامن مع عيد الأم الماضي، وهي من كلمات السيد علي وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.
أما كليب «حبيبي غير» كان آخر ما طرحته دوللي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج بعد كليب أغنية «يا حلو صبح» للمطرب المصري الراحل محمد قنديل، حيث اعادت توزيعها وقدمتها بشكل مختلف، إلا أن الفنانة دخلت في مشاكل قضائية مع ورثة ملحنها الأصلي، الموسيقار الراحل محمد الموجي، حتى أن موقع اليوتيوب حذف الكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.