فيديو.. القبض على زوج الممثلة بهجاشري لإدارته وكراً للقمار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تم اعتقال هيمالايا داساني زوج ممثلة فيلم “Main Pyaar Kiya”، بهجاشري Bhagyashree، لتورطه في إدارة منزل للقمار في ضواحي مدينة مومباي، وقد أُخلي سبيله بكفالة.
بعد نجاح فيلم “Main Pyaar Kiya”، التي قامت ببطولته الممثلة، تركت بهجاشري بوليوود Bollywood وتزوجت في عام 1990 من هيمالايا داساني Himalaya Dassani، الذي عمل ممثلا في باية حياته، ثم عمل في مجال البناء ولهما طفلان - ابهيمانيو داساني أفانتيكا داساني.
وبحسب ما ورد من تقارير موقع صحيفة timesofindia، قُبض على أكثر من 15 شخصًا في منزل القمار، وبينت التحقيقات ظهور اسم هيمالايا داساني، وقامت أجهزة البحث بإجراء العديد من الضبطيات الشهر الماضي عندما كانت التحقيقات جارية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الشرطة يوم الأربعاء 3 يوليو أن زوج بهجاشري، اعتقل بسبب تورطه في القمار، وتم اعتقاله من مقر إقامته يوم الثلاثاء، وأن محكمة محلية، منحته إفراج بكفالة.
وأضاف المسؤول “شرطة أمبولي ضبطت مؤخرًا محل القمار، حيث ظهر تورط داساني مع ظهور اسمه في أثناء استجواب المتهمين المعتقلين”، كان داساني قد ظهر لأول مرة مع فيلم “Payal” في عام 1992، وهو الآن منتج ورجل أعمال.
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