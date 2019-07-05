إليسا تدعم مرضى السرطان بالمجوهرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحت شعار «الفن رسالة»، اطلقت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة مجوهرات جديدة بالتعاون مع إحدى ماركات المجوهرات العالمية ومستشفى كليمنصو في بيروت، وذلك دعماً لمرضى السرطان الغير قادرين مادياً.

خط المجوهرات حمل اسم «Never Give Up» أو «لا تيأس أبداً»، ومن المنتظر أن يعود نسبة تصل إلى 30% إلى 40% لعلاج مرضى السرطان الغير مستمتعين بإمكانيات مادية لتحمل تكاليف علاجهم.

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إليسا احتفلت بإطلاق المجموعة في مؤتمر صحفي، حضره مجموعة من صديقاتها، وعدد كبير من وسائل الإعلام، وقد تألقت فيه بفستان مكشوف الصدر، مسدلة شعرها بشكل بدت معه في طلّة تفوح أناقة وجاذبية.

وعلى صورة من أجواء المؤتمر، كتبت الفنانة معربة عن سعادتها بإطلاق مجموعة المجوهرات: «كتير سعيدة بإطلاق مجموعة Never Give Up بالتعاون مع LaVallerie ومستشفى كليمنصو، واللي رح يعود جزء من أرباحها لمرضى السرطان اللي ما عندن إمكانات مادية للعلاج».

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً كليب جديد لأغنية «كرهني» وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري، وإخراج انجي الجمال، و إنتاج شركة روتانا، وهو ثاني كليب من ألبومها الأخير، بعد كليب «إلى كل ايللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بمرض سرطان الثدي، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.