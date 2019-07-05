أول ظهور لشهد الياسين بعد حفل زفافها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة العراقية شهد الياسين بزفافها في حفل ضخم، أقيم داخل أحد القاعات الكبرى، بحضور عدد كبير من نجمات الخليج.

وفي أول ظهور لها بعد حفل زفافها، نشرت الفنانة العراقية مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على “سناب شات”، وجهت خلاله الشكر لكل من عمل على إطلالتها في زفافها.

شهد وجهت الشكر لجسميكو الذي صمم فستان زفافها، الذي أظهرها كالأميرات، وحاز على إعجاب الحضور، كما شكرت خبيرة التجميل آلاء الدشتي التي أبرزت جمالها بوضع ماكياج مميز لها.

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وتذكرت الفنانة العراقية السيدة الحامل التي تواجدت في زفافها والتي كانت بأواخر أيام الحمل، مشيرة إلى أنها رفضت الولادة إلى أن ينتهي زفافها كاملاً، لافتة إلى أنها أنجبت طفلتها أخيراً وباركت لها سلامتهما ووعدت جمهورها أن تنشر صورة الطفلة إن وافقت الأم.

وكان حفل الزفاف قد شهد حضور عدد كبير من نجمات الخليج منهن الفنانة لمياء طارق، ونورا، ومي عبدالله، وهبة الدري، ومي البلوشي وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو للنجمات حضور الحفل وهن يرقصن على أنغام الموسيقى، كما تم تداول صورة لعريس شهد، الذي حاولت إخفائه عن الجميع.