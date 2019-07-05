بوراك أوزجفيت في رحلة سريعة إلى لبنان لأول مرة.. ما السبب؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يسافر النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» إلى لبنان لأول مرة في زيارة سريعة، تستغرق أقل من 48 ساعة.
نجم «حريم السلطان» سيحل كضيف شرف على حفل افتتاح متجر للأزياء النسائية فيCENTRO MALL ببيروت، ومن المنتظر أن يكون في استقباله القائمين على الحدث، بالإضافة لشاشة تليفزيون الجديد، وهي القناة التي تعرض مسلسل «حب أعمى» للنجم التركي ونسليهان أتاغول حالياً.
وبالإضافة لحفاوة الاستقبال، من المقرر اقامة حفل غداء على شرف النجم التركي، ليقيم بعده مؤتمر صحفي، يحضره ممثلون عن عدد كبير من وسائل الإعلام، ليطير بوراك في اليوم التالي إلى إسطنبول.
يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يبدأ بوراك أوزجفيت تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان» يوليو الجاري، وهو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.
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