رغم الحمل.. سلمى رشيد تشعل زفاف خليجي رقصاً.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل زفاف في منطقة الخليج، وحرصت على مشاركة الفانز بتفاصيل الزفاف، بداية من إطلالتها في الحفل، وحتى صور ومقاطع فيديو مميزة من أجواء الزفاف.

نجمة Arab Idol التي دخلت في الأشهر الأخيرة من الحمل، اختارت للزفاف فستان أنيق وردي منفوش أخفى انتفاخ بطنها، من تصميم العالمي إيلي صعب، مسدلة شعرها بطريقة بدت فيها أكثر جاذبية، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب فانز الفنانة الشابة.

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الحمل لم يمنع سلمى من التفاعل مع أجواء الزفاف، ليس فقط بباقة من أجمل الأغاني الخليجية، وإنما بوصلات رقص اشعلت بها الحفل.

يُذكر أن سلمى كشفت مؤخراً عن انتظارها لمولود ذكر، حيث تمنى لها محبوها أن تضعه بصحة وسلامة كاملة.

من ناحية أخرى، احتفلت سلمى بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.