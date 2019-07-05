«حذاء» هيفاء وهبي يفسد سهرتها مع أصدقائها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باستعادة نشاطها بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخراً، وذلك في سهرة صاخبة مع مجموعة من أصدقائها في أحد مطاعم بيروت.

هيفاء ظهرت في مقطع فيديو من أجواء السهرة مع صديقها، خبير التجميل بسام فتوح، حيث بدا الثنائي في وصلة ضحك هيستيرية، وذلك بسبب اقتراح طريف من بسام بمغادرة المكان دون دفع الحساب، وهو ما فجر ضحكات الفنانة وأصدقائها.

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أكثر ما لفت الانتباه في طلّة هيفاء بالسهرة، كان حذائها الذي جاء تصميم الرباط الخاص به على شكل ساعة يد، حتى أن المصورين أخذوا يلتقطون صوراً له، إلا أن كعبه العالي تعرض للكسر، وهو ما عكر مزاج الفنانة ووضعها في موقف محرج بنهاية السهرة.

يُذكر أن هيفاء كانت قد تعرضت لأزمة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى، وقد نفت شقيقتها هناء ما اثير حول إصابة الفنانة بالكبد، وأوضحت سبب وعكتها الصحية في تصريحات قالت فيها: «عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

من ناحية أخرى، ظهرت هيفاء وهبي كضيفة شرف في مسلسل «الواد سيد الشحات» لأحمد فهمي وهنا الزاهد، خلال الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً، في الوقت الذي كان فيه ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.