ابنة نوال الزغبي في لقطة حميمة مع حبيبها على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت تيا الابنة الكبرى للنجمة اللبنانية نوال الزغبي إلى إسبانيا برفقة حبيبها، حيث يقضى الحبيبان أجازتهما الصيفية في أحد المنتجعات السياحية هناك.

تيا حرصت على نشر صور من أجواء أجازتها، ولم تجد حرجاً في مشاركة صورة جريئة تجمعها بحبيبها على الشاطئ، حيث ظهرت مرتدية «مايوة»، بينما بدا حبيبها يمنحها قبلة، وقد اكتفت تيا بتعليق كتبت فيه: «تجعلني سعيدة».

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وفي الوقت الذي تمنى أغلب فانز النجمة الذهبية لابنتها السعادة، انتقدها البعض من رأوا أن الصورة خاصة جداً، ولم يكن مناسباً أن تشاركها تيا مع متابعيها عبر مواعق التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن نوال الزغبي انجبت «تيا» عام 1998 من زوجها السابق، إيلي ديب، كما رُزقت منه بالتوأم «جورجي وجوي» عام 2008.

يُذكر أن نوال الزغبي شاركت في المارثون الرمضاني المنتهي حديثا من خلال غناء تتر مسلسل «بروفا» للنجمين ماجي بوغصن، وأحمد فهمي، والأغنية بعنوان «لما بتحسبا»، كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلي السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية بطلي العمل أحمد فهمي وماجي بوغصن.