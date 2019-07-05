أول ظهور رسمي لابنة كيلي جينر على أغلفة المجلات العالمية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدر العدد الجديد من مجلة “Harper’s Bazaar Arabia” على الغلاف الرئيسي الطفلة “ستورمي” ابنة نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر، للمرة الأولى.

ومن جانبها نشرت جريدة الديلي ميل، مجموعة من اللقطات من جلسة تصوير أجريت لكيلي جينر، ووالدتها كريس جينر، التي شاركتها في تزيين غلاف العدد الجديد للمجلة.

وكانت إطلالات كيلي بجلسة التصوير وغلاف العدد من تصميمات Dolce & Gabbana، وكانت لقطات جلسة التصوير بعدسة “موريل بروزرز”.

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وفي نفس السياق، تسعي نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، لقضاء اكبر وقت مع ابنتها الوحيدة “ستورمي ويبستر”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و التي تضم أكثر من 139 مليون شخص، عدة صور التقطتها مع ابنتها في كالاباساس وكانت ستورمي مرتديه فستان متطابق تماما لما ظهرت به كيلى، وعلقت على إحدى الصورة حيث كتبت قائلة :حياتى الحقيقة .

وكانت كيلي جينر التقطت هذه اللحظات المميزة في قصرها الذي تبلغ مساحته 13 ألف قدم، والذي يتكون من ثماني غرف نوم، و قد اشترته مقابل 12 مليون دولار عام 2016 ، و ذلك وفقا لـ Variety.