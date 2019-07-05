تهنئة طريفة من هشام ماجد وأحمد فهمي لشيكو في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري هشام ماجد تهنئة طريفة لصديقه الفنان شيكو بمناسبة عيد ميلاده.

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بشيكو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “كل سنة وأنت طيب يا فخد العرب”.

Advertisements

كما هنئه صديقهما الثالث الفنان أحمد فهمي، حيث نشر صورة مع شيكو على حسابه على “انستجرام”، وكتب: “كل سنة وانت طيب يا شيكس”.

يذكر أن أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كونوا سويا ثلاثي فني من خلال عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، وهي “ورقة شفرة”، و”سمير وشهير وبهير”، و”الحرب العالمية الثالثة”، قبل أن ينفصل الفنان أحمد فهمي عنهما ويقدم أعمالا بمفرده مثل فيلم “كلب بلدي”، والكويسين”، بينما استمر هشام ماجد وشيكو معا وقدما فيلم “حملة فريزر”، وفيلم “قلب أمه، ومسلسل “خلصانة بشياكة” مع الفنان أحمد مكي.

وكان من المقرر أن يشارك شيكو وهشام ماجد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل يحمل اسم “اللعبة”، إلا أنه تأجل عرضه، ويشاركهما بطولته مي كساب، وأحمد فتحي، وأحمد سعد والى، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على السيناريو فادى أبو السعود، ويخرجه معتز التوني.