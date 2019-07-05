سما المصري تهدد اتحاد الكرة قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري جدلا واسعا عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بسبب نفاذ تذاكر مباراة مصر القادمة مع جنوب أفريقيا.

سما نشرت صورة لموقع بيع التذاكر على الإنترنت عبر صفحتها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «هو مين دا اللي التذاكر نفذت لماتش مصر يوم السبت؟.. من امبارح عماله ادخل عشان احجز تذكره لماتش مصر وجنوب أفريقيا يطلع لي الرسالة دي أن التذاكر نفذت وكل لما أسال حد يقولي فعلا الرسالة دي بتطلع لكل الناس».

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الفنانة المصرية تابعت: « لا دا أنا اصور لكم قتيل.. أنا لو مروحتش ماتش يوم السبت هاروح اقعد لكم قدام الاستاد بالمايوه يا اتحاد الكوره انتوا ووزارة الرياضة، أنا بقولكم اهو وساعتها كل الجمهور هيسيب المدرجات ويطلعلي بره يقعد جنبي.. عايزه تذكرة ياناس.. المدرجات من غيري ملهاش أي لازمة والجمهور الغالي قلبه هيتقطع لو انا مروحتش.. عايزه تذكرة يا ناس».

يٌذكر أن سما المصري حضرت مباراة مصر وأوغندا، في إستاد القاهرة، وأثارت جدلا واسعا بسبب ملابسها الملفتة، وقيل أنه تم طردها من الاستاد، ولكن سما نفت ذلك في فيديو على صفحتها.