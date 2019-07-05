بوسي شلبي تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف بصورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه من المشاهير، والتي شهدت حساباتهم الشخصية زخما من الصور التي تحمل ذكريات قديمة معه.

الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت صورة لها مع الفنان الراحل، عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، كانت تضم الفنان عمرو ياب، وفاطيما، الزوجة الأولى للفنان عزت أبو عوف، والفنانة مها أبو عوف.

بوسي لم تعلق على الصورة بشيء، ولكن اللقطة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي دعا للفنان بالرحمة والمغفرة.

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عزت أبو عوف رحل بعد تعرضه لأزمة صحية استمرت لأسابيع، ومشاكل في القلب والكبد، وهو في عمر 70 عاما.

الفنان المصري بدأ حياته الفنية كموسيقي وعازف وكون فرقة فنية مع شقيقاته بعنوان «الفور إم»، وحققت نجاحا كبيرا.

في عام 1992 بدأ عزت ابوعوف اقتحام مجال التمثيل وكان أول فيلم له «آيس كريم في جليم»، وتوالت بعد ذلك أعماله السينمائية والدرامية.

وشارك عزت في عدد من الأفلام الناجحة مع كبار النجوم ومن أعماله:«ليلة ساخنة، بخيت وعديلة، امرأة هزت عرش مصر، عمر وسلمى»، وغيرها.