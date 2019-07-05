بعد مرضها.. ريهام سعيد: كما تدين تدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى وخضعت لجراحة عاجلة، حيث قيل أنها أصيبت بميكروب خطير بالأنف.

وبعد مرور أيام قليلة على إعلان مرضها، فاجأت الإعلامية المصرية جمهورها برسالة غريبة قالت فيه: ” افعل ما شئت فكما تدين تدان #ريهام_سعيد”.

وأضافت: :اقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا، ولا نحن نملك رغبة التبرير.. افعل ما شئت فكما تدين تدان”.

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عدد كبير من جمهور الإعلامية المصرية تكهنوا بأنها توجه هذه الرسالة لكل من شمت في مرضها الذي اصيبت به مؤخرا.

وكانت شقيقة الإعلامية المصرية، والتي تدعى “رانيا”، قد كشفت عن طبيعة مرض شقيقتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “للناس اللي عاوزه توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف انه يطلع علي العين و المخ”.

وأضافت: “حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد و اضطرت ان تخضع لعمليه دقيقه.. و هي الان بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر انشاء الله للتأكد من العلاج الصحيح و انشاء الله بإذن الله تقوم بالسلامه”.

وتابعت: “تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة موضوع ان جالها ميكروب في الجلد يؤدي الي تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو انه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير وًالكلام ده من وحي خيال بعض الناس”.