أحمد عز والنجوم في العرض الخاص لفيلم «الممر» بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد عز، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من العرض الخاص لفيلم الممر، والمعروض حاليًا في دبي.

وظهر في الصور كل من الفنان أحمد رزق، والفنان محمد فراج، ومنتج العمل هشام عبدالخالق، وكان الفيلم قد جاء في الترتيب الثاني، بعد فيلم “كازابلانكا” في شباك إيرادات عيدالفطر.

فيلم “الممر”، بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، و أحمد صلاح حسني، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.

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من ناحية أخرى يطرح لأحمد عز فيلم “ولا د رزق 2” فى موسم عيد الأضحى المقبل 2019 ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل واياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

كما تعاقد عز على بطولة فيلم «العارف» ، لعرضه العام المقبل ويشاركه البطولة من كل من أحمد فهمي، وركين سعيد، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد السيد بشير وإخراج أحمد علاء.