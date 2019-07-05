فريدة سيف النصر تنشر صور أحفادها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر جمهورها في صور لها مع أحفادها، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك».

فريدة نشرت الصور بمناسبة التحاق حفيدتيها بالحضانة، وعبرت عن قلقها الشديد عليهما، وحبها الكبير وتعلقها بهما، وطالبت كل محبيها الدعاء لهما.

فريدة سيف النصر نشرت صور طبيعية لحفيدتيها لارا وتاليا، حيث كانت تلعب معهما في منزلها، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور على الصور التي نشرتها.

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وكانت فريدة سيف النصر احتفلت بزفاف نجلها الوحيد محمد في مارس 2015، وذلك في حضور عدد من الفنانين ومنهم دلال عبدالعزيز، رجاء الجداوي، أحمد آدم، فيفي عبده، والراحل محمود عبدالعزيز.

فريدة سيف النصر تغيبت منذ سنوات عن الدراما، وكان آخر أعمالها مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن ومنهم محمود حميدة وأحمد عبدالعزيز وسوسن بدر.

كما انضمت الفنانة المصرية مؤخرا لفريق عمل مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة.

ويشارك في بطوة العمل كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد،والمسلسل من إنتاج شركة “سينرجى».