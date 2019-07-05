سوسن بدر تكشف سر ظهورها بالشعر الأبيض.. وتؤكد: يعجب الشباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية سوسن بدر جمهورها مؤخرا بظهورها بلوك مختلف تماما، حيث أطلت بشعر أبيض وقامت بقصه بشكل كبير.

سوسن كشفت سر ظهورها بهذا اللوك، بقولها: “منذ فترة وأحاول البحث عن شيء أشعر معه بالارتياح، ولا أعرف ما هو، حتى جاء دوري في مسلسل “زي الشمس” فقررت أن أترك شعري بدون صبغة”.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”: “ظهرت بالشعر الأبيض الحقيقي، نظرا لطبيعة الشخصية، وعندما شاهدت نفسي في المرآة وجدته الأقرب لحقيقتي والمرحلة العمرية حاليا”.

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وتابعت: “أظهر بالشعر الأبيض أيضا في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، لأن عمري وحياتي لا ينفصلان عن الفن، ولكن في حال أن جاء لي دور يحتاج أن أصبغ شعري للأسود سأفعل ذلك، وبعد انتهاء تصويره، سأعود لطبيعتي بالشعر الأبيض”.

الفنانة المصرية أكدت أن ظهورها بالشعر الأبيض يعجب الناس جميعا بمختلف أعمارهم، وخاصة الشباب، مشيرة إلى أنها تعتقد أنهم في الفترة المقبلة سيعجبون بالشعر الأبيض في السيدات.

يذكر أن الفنانة المصرية سوسن بدر كانت قد نافست في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «زي الشمس»، مع عدد من النجوم ومنهم دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وجمال سليمان وأحمد السعدني.