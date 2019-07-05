فيفي عبده تتعرض لإصابة في الساحل الشمالي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تتنزه بدراجتها الهوائية.

فيفي كشفت خلال المقطع أنها تعرضت لإصابة في ساقها، حيث قالت إنها اصيبت بـ “جزع” بها، وأرجعت السبب إلى تعرضها للحسد، لافتة إلى أنه تشعر بالخوف من أن يحدث لها مكروها خلال إجازتها بسبب هذا الحسد، قائلة: “خايفة ليجرالي حاجة”.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد تعرضت مؤخرا لحادث سرقة مؤخرًا بعد أن تم السطو على شقتها بشارع الشبيشيني في مصر القديمة.

وتقدمت فيفي بشكوى للنيابة التي انتقلت من فورها إلى مقر الشقة وبعد المعاينة تبين أنه تم سرقة مبلغ مالي كبير وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بفيفي عبده.

واتهمت الفنانة المصرية خادمتها الفلبينية بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة، وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار الخادمة وسرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة.