كريم عبدالعزيز ينشر صورة مع ابنته ويتلقى عبارات الغزل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

على غير عادته، كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز عن صورة حديثة له برفقة ابنته ملك عبدالعزيز.

كريم عبدالعزيز نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «مع ملاكي»، وبدا الشبه قريب بين الفتاة وبين والدها.

الفنان المصري تلقى عبارات الغزل من قبل عدد كبير من جمهوره، وكذلك من أصدقائه الفنانين ومنهم الفنان محمد لطفي، والفنانة منى زكي التي أشادت بجمال ابنته، فرد عليها كريم ووصفها بـ «عشرة العمر».

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كما تلقى الفنان التعليقات من قبل فيفي عبده، وصبا مبارك، ميار الببلاوي، ومنة فضالي، والفنانة غادة عبدالرازق.

كريم عبدالعزيز متزوج من هايدي سرور منذ سنوات، وأنجب منها ابنه علي وابنته ملك، وحضرت معه العرض الخاص لفيلم «نادي الرجال السري».

وينتظر الفنان كريم عبدالعزيز حاليا عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، والذي يشارك ببطولته نيللي كريم وهند صبري.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.