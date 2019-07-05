رانيا يوسف تشعل «أنستجرام» بفستان قصير والجمهور يسأل عن البطانة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بصورة جديدة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة من الجدل عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا يوسف نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان قصير جدا، يكاد يغطي جسدها من الخلف، وذكر الجمهور بالفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة وكان بدون بطانة.

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تعليقات متابعي رانيا عن الفستان جاءت أغلبها لتهاجمها، وسأل الجمهور هذه المرة عن البطانة، وخاصة أن فستان رانيا قصير جدا بصورة مبالغ فيها.

الفنانة المصرية تجاهلت كل التعليقات السلبية، وخاصة أنها عبرت مؤخرا عن سخطها من تناقض المجتمع، واندهشت من تعرضها للمساءلة القانونية بسبب فسان بينما لم يتعرض اللاعب عمرو وردة لأي عقاب شديد بسبب التحرش.

رانيا خرجت من الموسم الرمضاني هذا العام، ولم يلحق مسلسلها «مملكة إبليس» بالموسم، ويشاركها في البطولة الفنانة غادة عادل.

رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات إثارة للجدل، وصرحت مؤخرا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أنها تحب إثارة الجدل، وان ملابس العري أصبحت موضة عالمية وليست في مصر فقط.