10 صور جريئة للفنانة منة جلال.. هل تعوض غيابها الفني؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من وقت إلى آخر تطل الفنانة المصرية منة جلال على جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بصورة جريئة تلفت الأنظار إليها.

منة جلال نشرت مؤخرا صور لها عبر حسابها الشخصي وهي ترتدي بلوزة مفتوحة من الأمام، وتكشف عن مفاتنها بجرأة، والصورة لفتت الأنظار، وأثارت ضجة على حسابها الخاص.

الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور، ولم تخلو التعليقات من الانتقادات والهجوم عليها.

الفنانة الشابة نشرت أيضا من قبل صورة لها بمايوه وهي على متن مركب، بينما كانت ترتدي البيكيني، وجذبت أنظار متابعيها بهذه الطريقة.

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كما خضعت منة ايضا لأكثر من جلسة تصوير كاشفة، ورسمت تاتو على ظهرها وكشفت عنه لمتابعيها، وأثارت عاصفة من الانتقادات.

منة جلال ليست واحدة من نجوم الصف الأول، وأعمالها الفنية قليلة، وربما تحاول الفنانة بهذه الطريقة أن تعوض غيابها الفني.

الفنانة الشابة كان آخر اعمالها الرمضانية مسلسل «رمضان كريم»، رمضان قبل الماضي مع محمود الجندي وسيد رجب وروبي.

وكان آخر مشاركاتها السينمائية فيلم «الهجام»، مع الفنان أحمد عبدالله محمود وعمر الشناوي.