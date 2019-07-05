شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار ينتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "الله ع الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد العطار من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "الله ع الحياة"، والأغنية من كلمات هانى فؤاد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على القنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا أحمد العطار أغنية درنى أقدرك والتى تم طرحها في عيد الفطر المبارك وهى من كلمات هاني فؤاد، وألحان محمد مجدي وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج إسلام الفولى.

يذكر آن أحمد العطار هو واحد من أشهر المطربين الشاب في مصر، والده الفنان الشهير ماهر العطار، قدم عديد من الأغانى من أبرزها "كل يوم جديد"،"عندي بالدنيا"،"حلم حياتي"،"ادى قلبي"،"ايامى اللى جاية".