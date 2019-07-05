شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عام 2006 تعاون النجم تامر حسنى كملحن فى فيلم "ظرف طارق" مع النجم أحمد حلمى ، وقام بتلحين أغنية " قول آلوو"، التى نالت نجاحا وقام بغنائها بطل العمل وقتها، من تأليف محمد فضل، وإخراج وائل إحسان، وحقق نجاحا كبيرا، خاصة أن أفلام حلمى ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر لما تحتويه من كوميديا وسيناريو جيد وخلافه.

وبعد غياب 13 عاما .. يتجدد التعاون مرة أخرى بين حسنى وحلمى خلال 2019 ضمن أحداث فيلم "خيال مآته"، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل، حيث يقوم تامر حسنى بتلحين أغنية جديدة من كلمات الشاعر الغنائى ايمن بهجت قمر، وهى اغنية مؤثرة فى أحداث الفيلم الذى يعتمد احداثه على الكوميديا والإثارة الخفيفة .

وفى سياق متصل، بدأ حلمى حملة الدعاية لفيلمه "خيال مآته" حيث نشر بوسترات دعائية ارتدا فيها قناع بطريقة مبتكرة وطريفة، واختلف شكله تماما خاصة أن حلمى يحتفظ بطريقة خاصة لنفسه بين نجوم الكوميديا فى الوطن العربى .

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وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.