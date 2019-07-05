شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الملامح الأولي من الموسم الخامس لمسلسل Poldark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عددا من الصور التي تبرز الملامح الأولي من الموسم الخامس للمسلسل البريطاني Poldark وهو المسلسل الذي تدور احداثه فى مدينة برستل بإنجلترا فى القرن الـ18 عن روس بولدارك الذى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى الحرب، ويحاول إعادة بناء حياته مع مشروع تجارى جديد، والعثور على علاقة حب جديدة وهو ما يجعله يدخل فى صراعات كثيرة ويتربص به الأعداء.

الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا فور عرضه في بريطانيا وشعبية أيدان تورنر جعلت الجهة المنتجة تتعاقد على مواسم جديدة لمدة 5 سنوات بعد أن أصبح عدد معجباته بالملايين.

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المسلسل من بطولة النجم الأيرلندى أيدان تورنر والنجمة اليانور توملينسون وكايل سولر والفنانة هيدا ريد وفيل دافيس وتريستان ستورك، والمسلسل من إخراج إدوارد بازالجليت ومن سيناريو Winston Graham وDebbie Horsfield .