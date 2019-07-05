شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرقة بيتويناتنا تخطف الأنظار ثانى ليالي مهرجان تيميتار فى أغادير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت فرقة بيتويناتنا المغربية، أجواء ثاني ليالي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، بحفل كامل العدد احتضنه مسرح الهواء الطلق في مدينة أغادير الساحلية.
وانطلقت Betweenatna ، بافتتاحية ثاني أيام المهرجان بجرعة موسيقية مركزة تمزج بين قوة البانك روك مع الأداء الغنائى العنيف "الهاردكور"، عبر وصلة غنائية تجمع بين خفة الدم بالكلمات العربية والغربية، بمقتطفات من أشهر أغانيها "الحب" و"الجانب المظلم من الخرخرة" و"مارلبورو" و "الله يشافى".
ويعود تيميتار هذا العام بنسخته السادسة عشرة محتضنا أكثر من أربعين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، مقدما توليفة سماعية للموروث الأمازيغي ولمسات من التجارب الموسيقية العربية والعالمية وحتى المغاربة، منها السورية فايا يونان والجزائري سفيان السعيدي والفرقة المغربية إينوراز والمغربية سكينة فحصي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فرقة بيتويناتنا تخطف الأنظار ثانى ليالي مهرجان تيميتار فى أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.