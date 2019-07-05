شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "تعالى معى" حكاية عشق ماهر العتيلى لفلسطين بقالب رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان ماهر العتيلي أحدث أعماله الغنائية الرومانسية بعنوان "تعالي معي" وهو العمل الأول في رصيد العتيلي في الغناء باللون الرومانسي ، ليعكس من خلال هذا العمل عشقا لا يزول الأرض وتراب فلسطين.

وتعاون في هذا العمل مع الشاعر الغنائي بسام قصيبة والملحنين ماهر وثائر العلي، وفي التوزيع الموسيقى عمار جورية، فيما قام بعمل المكس فادي جيجى والماستر لمحمد القيسي.

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واشتهر الفنان ماهر العتيلي بتقديم الأغنيات الوطنية الفلسطينية، التي ساهمت فى أن يكون صاحب الحضور الجماهيري الكبير في كافة الحفلات والمهرجانات العربية في الدول الغربية التي تحظى بوجود أعداد كبيرة من الجاليات الفلسطينية والعربية.