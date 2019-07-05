فيديو| أمينة تدعو بشفاء ريهام سعيد في "الصفا والمروة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة أمينة فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال تأدية العمرة.

وقالت: أنا في الصفا والمروة، وكان في نيتي لو ربنا كرمني بالعمرة ادعي لاختي ريهام سعيد، أنا دعتلك من كل قلبي، ربنا يشفيكي ويرجعك لبيتك وأهلك بخير وسلامة".

وأضافت: "إنتي ربنا جعلك سبب لناس كتير، وفرحتي ناس كتير، وربنا يجبر بخاطرك".

وعلقت على الفيديو: "الشفا من عندك يا رب، ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى وترجعى زى الفل لكل اللي بيحبوكي".