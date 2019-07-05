فيديو| أمينة تدعو بشفاء ريهام سعيد في "الصفا والمروة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة أمينة فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال تأدية العمرة.
وقالت: أنا في الصفا والمروة، وكان في نيتي لو ربنا كرمني بالعمرة ادعي لاختي ريهام سعيد، أنا دعتلك من كل قلبي، ربنا يشفيكي ويرجعك لبيتك وأهلك بخير وسلامة".
وأضافت: "إنتي ربنا جعلك سبب لناس كتير، وفرحتي ناس كتير، وربنا يجبر بخاطرك".
وعلقت على الفيديو: "الشفا من عندك يا رب، ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى وترجعى زى الفل لكل اللي بيحبوكي".
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