ليالي الصيفية| نادية الجندي في الساحل ونرمين الفقي فاتنة في صالة الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير وجهة نجوم الفن في المصايف..

سارة الشامي

شاركت الفنانة رسارة الشامي جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية من تركيا، وظهرت وسط الأشجار.

شذا حسون

حرصت الفنانة شذا حسون على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، إذ ظهرت في مركب وسط المياه.

نرمين الفقي

وتوجهت الفنانة نرمين الفقي إلى الساحل الشمالي، لقضاء العطلة الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

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أحمد مجدي

ونشر الفنان أحمد مجدي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صور له من إجازته الصيفية، التي يقضيها في إحدى المدن الساحلية، وعلق عليها: "شوية شمس من الحلوين".

بوسي شلبي

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بصور لها من رحلتها التي تقضيها في هاسيندا الساحل الشمالي، برفقة الفنانة نادية الجندي.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية.

لاميتا فرنجية

ونشرت الفنانة لاميتا فرنجية صور لها من أحد حمامات السباحة، إذ تقضي لاميتا إجازتها الصيفية في لبنان.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية، ونالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي صبا.