بعد "جدة".. تركي آل الشيخ يعلن موسم الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موسم الرياض.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "أنهيت قبل قليل اجتماعًا مهمًا لوضع اللمسات الأخيرة لموسم الرياض.. ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية إعلان الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تعجبكم".
يذكر أنه يقام حاليا موسم جدة، ضمن خطة مواسم السعودية 2019، ويضم العديد من الحفلات الفنية، آخرها كان الإعلان عن حفل الفنانة الأمريكية نيكي ميناج، والذي سبب جدلا كبيرا في السعودية.
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