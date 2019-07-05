سارة الشامي وسط الزهور ونيللي مقدسي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أمام تمثال أبو الهول.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة بيضاء أنيقة.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل إحدى القاعات.

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شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان باللون اللبني.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الزهور.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها مطرب المهرجانات أوكا وصديقه أورتيجا، من كواليس مهرجان موازين الغنائي الدولي بالمغرب.

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة له عبر حسابه على إنستجرام يظهر فيها أمام أحد المعالم التاريخية في باريس.