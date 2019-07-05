حمدي الميرغني يعلن عن مسلسل جديد.. وشيكو وبسيط يسخران

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لهو وهو يوقع على عقد مسلسل جديد.
وكتبت الميرغني: "قريبا مسلسل مفاجأة مع فاكهة مصر، دعواتكم".
ورد الفنان مصطفى بسيط على حميد قائلا: "سيبك بس من فاكهة مصر والكلام ده إنت ماسك قلم ولا ماسك مفك صليبة؟! 5 سنين هموت وأعرف إزاى القلم فاهمك وإنت فاهمه بالشكل ده".
وكتب مصطفى خاطر في تعليقه على الصورة: "تمام يا مانجة مصر"، فيما كتب الفنان شيكو: "فاكهة مصر؟ أنا؟؟؟ فين يا عم".
وكان الفنان أوس أوس قد نشر صورة، أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وهو يوقع عقد مسلسل جديد وعلق عليها: "مسلسل جديد مع عسلية مصر .. تفتكروا مين؟".
وربط المتابعون بين ما نشره أوس أوس والميرغني، أن يكون المسلسل بطولة مشتركة بينهما.
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