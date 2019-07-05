فيديو| أصالة تلعب مع طفليها التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ريم نصري، شققيقة الفنانة أصالة، فيديو للأخيرة وهي تلعب مع توأمها "علي وآدم" وكتبت ريم: "الفرحة اللي بتدخلها صولا عالبيت لما بترجع من السفر كافية أنها تغير لون الكرة الأرضية من الأزرق للأحمر، إحفظها إلنا يارب وليحفظ حبايبكم كمان". وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جدة، ضمن حفلات موسم جدة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

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