كاترينا كيف: سلمان خان رمز اللياقة البدنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 01:38 صباحاً - صرحت نجمة بوليوود الديفا كاترينا كيف Katrina Kaif مؤخراً حول الصور والفيديوهات التي نشرها النجم Salman Khan سلمان خان على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستقرام، والتي تظهر لياقة جسده البدنية والعضلات القوية التي أصبح يتمتع بها؛ تحضيراً لفيلمه القادم " Dabangg 3".



وقالت كاترينا التي أصبحت منذ فترة رمزاً وسفيرة لأهم العلامات التجارية الرياضية في العالم؛ كونها تتميز بلياقة بدنية كبيرة وجسد ممشوق بين نجمات بوليوود: " سلمان هو رمز اللياقة البدنية، ومن المثير أن أراه يتابع باستمرار تمريناته، وإنه لشيء جميل أن يتصرف بحماس ليصل إلى أهدافه البدنية التي يريد".

كاترينا كيف وسلمان خان



وأضافت كاترينا في مقابلتها الصحفية التي أجرتها مؤخراً بالقول: "على كل امرأة أن تنظر إلى الطريقة والجهة التي تشعر فيها بالراحة، خاصة في جمالها وبشرتها، وأن تختار الجهة التي تريدها أن تبدو فيها".



ومن المعروف أن كاترينا وسلمان هما من نجوم الصف الأول في بوليوود، فهما الأكثر شعبية على الإطلاق لا سيما، وأنهما يعيشان في قلوب الملايين من المعجبين خاصة من خلال صورهما، وأخبارهما المنتشرة عبر السوشيال ميديا.



كما أن كاترينا ليست مجرد ممثلة رائعة، ولكنها أيضًا من عشاق اللياقة البدنية، وفي كثير من الأحيان نراها تتمرن في الجيم أو النادي الرياضي مثلها مثل سلمان خان.

سلمان يمارس الرياضة

ومؤخراً شارك سلمان جمهوره الكثير من الفيديوهات، والصور عبر إنستقرام، وهو يتمرن على الآلة الرياضية في الجيم.



أما عن العلاقة بين سلمان وكاترينا فقد نشرت في إحدى المرات صورًا على حسابها الخاص في إنستقرام، تُظهر الهدية الفخمة التي قدمها لها سلمان خان، وهي عبارة عن سيارة رينج روفر باللون الأبيض؛ حيث عرضتها بفخر أمام المعجبين عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت أيضًا خطأ مقولة إنّ المرأة لا تملك مهارات في القيادة.

كاترينا في الجيم



مهنيًّا، حضر سلمان من خلال آخر أفلامه " Bharat" الذي يحقق نجاحات كبيرة في البوكس أوفس الهندي، وهو من بطولته إلى جانب النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif، ومن إخراج علي عباس ظافر Ali Abbas Zafar.