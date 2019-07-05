إيران ترحّل المطربة البريطانية جوس ستون فور وصولها

قالت المطربة البريطانية جوس ستون إن السلطات الإيرانية رحلتها بعد وصولها لإحياء حفل في البلاد.
وذكرت في مقطع فيديو نشرته على (إنستغرام) “حسنا، ذهبنا إلى إيران، تم اعتقالنا ثم ترحيلنا.”
ونشرت صورا لها وهي تستقل طائرة متجهة إلى جزيرة كيش الإيرانية في الخليج العربي، وهي منطقة اقتصادية حرة يتاح لجميع الجنسيات السفر إليها.
أوردت صحف إيرانية تقارير عن منشور ستون على إنستغرام، الخميس، رغم عدم وجود تعليق من الحكومة على مزاعمها.
اشتهرت ستون عام 2003 كمطربة مراهقة لها صوت كبير مفعم بالحيوية، وكان ألبومها الأول “ذا سول سيشن” الأكثر مبيعا في بريطانيا، كما شاركت في بعض الأفلام.
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