نانسي وصابر الرباعي وفايا يونان ضيوف مهرجان بنزرت الدولي

أعلنت إدارة مهرجان بنزرت الدولي في تونس أنَّ برنامج الدورة المقبلة، التي تبدأ في 12 يوليو/تموز، وتمتد حتى 17 أغسطس/آب، يشمل عروضاً سينمائيّة ومسرحيّة وحفلات غنائيّة لبعض النجوم العرب.

وصرّح أحمد الطريفي، رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي، في مؤتمر صحفي، بأنَّ الدورة الـ37 تستضيف فنانين من لبنان وسوريا والأردن، إضافة إلى الفنانين التونسيين.

ويشمل برنامج المهرجان حفلاً للسورية-السويدية فايا يونان في 27 يوليو/تموز، وآخر للبنانية نانسي عجرم في 3 أغسطس/آب، بينما سيكون الختام مع حفل التونسي صابر الرباعي في 17 أغسطس/آب.

ويعود الموسيقي ليو روخاس من الإكوادور إلى المهرجان للمرة الثانية على التوالي بعدما نال استحسان الجمهور في الدورة السابقة بموسيقاه المميزة.

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وأضاف الطريفي أنَّ الافتتاح سيكون مع عرض "24 عطر" للموسيقي التونسي محمد علي كمون والمستوحى من الموروث الموسيقي لمحافظات تونس.

وعلى مدى 4 أسابيع يُقدِّم المهرجان ألواناً متعددة من الموسيقى مع فرقة "الزيارة" للموسيقى الصوفية وعرض "النوبة" للفنان سمير العقربي وحفل لموسيقى الراب.

وعلى مستوى العروض المسرحيّة يشمل برنامج المهرجان 7 عروض منها "ولد شكون" للممثلة جميلة الشيحي و"لا هكا ولا هكا" للممثل نضال السعدي.

وبالنسبة للعروض السينمائية يعرض المهرجان يوم 16 يوليو/تموز فيلمي "بورتو فارينا" و"سيني تشيتا" للمخرج إبراهيم لطيف.

وتأسس المهرجان الذي يقام في مدينة بنزرت الساحلية شمالي تونس عام 1982، ويجذب في كل عام آلاف الزائرين لأنشطته وحفلاته.