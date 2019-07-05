فيديو.. أجيري يتعهد بتحقيق اللقب.. نشرة أمم أفريقيا لـ"العين الرياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة.

البداية كانت مع تعهد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وتوج جمال بلماضي، بجائزة أفضل مدرب في مرحلة دور المجموعات لأمم أفريقيا، وذلك بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في الـ3 مباريات.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة عبر الفيديو التالي.