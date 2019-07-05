صناع السينما والتلفزيون في حفل تأبين المخرج الراحل محمد النجار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم قصر السينما في مصر، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، حفل تأبين للمخرج الراحل محمد النجار، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة.
حضر الحفل عدد كبير من المخرجين وصناع السينما والتلفزيون، من بينهم مدير التصوير الدكتور محسن أحمد، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج أحمد النجار نجل المخرج الراحل محمد النجار، وحرمه، والفنان شريف خيرالله، والمخرج نبيل الجوهري، عضو مجلس نقابة المهن السينمائية، والذي حضر نظراً لظروف سفر المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والكاتب الكبير مصطفى محرم.
وتوفي المخرج المصري الكبير محمد النجار، الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران، عن عمر ناهز الـ65 عاماً.
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