حبس ابنة القرضاوي 15 يوما لاتهامها بتمويل الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس ابنة "مفتي الإرهاب" علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك من داخل محبسها.

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وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة عن قيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.

يشار إلى أن القرضاوي يمارس نفوذاً كبيراً، وبدعم من الحكومة القطرية حيث يتخذ من الدوحة ملجأ له، حيث أنشأ شبكة دولية للترويج لأهداف الإخوان الإرهابية، وصفها في اجتماع عام 1996 في توليدو بولاية أوهايو بأنها غزو للغرب "من خلال الدعوة" وهو مصطلح يُترجم إلى "التبشير"، ولكن غالباً ما يستخدمه "الإخوان" للإشارة إلى نسختهم من التلقين الأيديولوجي.

وعلى المستوى الدولي يجري القرضاوي ذلك من خلال ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" (IUMS)، الذي اشتهر بفتواه الصادرة عام 2004 التي تسمح باستهداف الأمريكيين في العراق، بمن فيهم المدنيون، والمصنف منظمة إرهابية في الدول الأربع المقاطعة لقطر في إطار جهود محاربة جهاز القرضاوي الدولي.

وفي أوروبا، ينشر القرضاوي رسالته من خلال المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث (ECFR)، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، وهي منظمات يقودها عملاء الإخوان.