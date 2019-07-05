شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس فى جنوب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صوراً خاصة للنجمة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس اثناء وجودهما معاً فى شوارع مدينة فرنسا بهدف حضور مراسم حفل زفاف جو جوناس شقيق نيك جوناس على نجمة جيم أوف ثرونز صوفى تيرنر. Advertisements

بريانكا شوبرا الثنائى ظهرا خلال الصور التي نشرها موقع الديلي ميل فى منتهي الجاذبية مثلما أوضح التقرير الذى كشف أنهما يستعدان لمغادرة جنوب فرنسا خلال الساعات القادمة، بعدما استمتعا بأجواء خلابة لحفل زفاف جو وصوفي الذي أقيم داخل قصر في بروفانس يوم السبت الماضى وحضره مجموعة كبيرة من أبرز المشاهير الذين حرصوا على مشاركة الثنائى فرحتهم.

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