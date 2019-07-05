شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عرض فيلم"الممر " فى دبى..وإقبال كبير من الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم أحمد عز، العرض الخاص الثاني لفيلمه " الممر" ، الذي أقيم اليوم، الخميس ، في دبي بدولة الإمارات، وذلك برفقه الفنان محمد فراج، والفنان أحمد رزق .

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية، قد نشرت صور العرض الخاص الأول، الذى أقيم أمس، وعلقت عليه "إقبال كبير من الجالية المصرية في دبى بدولة الإمارات على الفيلم السينمائي البطولى " الممر".

وكانت إيرادات فيلم الممر قد وصلت إلى 52 مليونا و308 ألف جنيه فى 4 أسابيع عرض، ليستمر الفيلم في تحقيق نجاحاته .

ويواصل عز جولته في الدول العربية، حيث سيعرض الفيلم غدا فى دوله عمان، ويومى السبت والأحد في لبنان .

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فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف ، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.