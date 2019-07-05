شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول حفل لها بعد مرضها..هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، افتتاح أحد القرى السياحية الجديدة فى الساحل الشمالى بمصر ، وذلك فى 11 يوليو الجارى الخميس المقبل، إذ تعود لممارسة نشاطها الفنى مرة أخرى، بعد ظروف مرضها الأخير.

كانت الفنانة هيفاء وهبى، قد نشرت مؤخرا على خاصية "الاستورى"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو خلال احتفال أصدقائها بشفائها بعد أن تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو من الحفل، إذ ظهرت هيفاء بصحة جيدة، وتفاعلت مع الأصدقاء الذين قدموا لها "تورتة".

يذكر أن آخر تواجد لهيفاء فى مصر كان فى الـ 23 من ديسمبر الماضى، وكان على هامش الاحتفالات بالكريسماس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.