شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "عبد الودود" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع فيلم "عبد الودود" من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل بمدينة دبى، وجارى الآن التحضير للمرحلة النهائية للفيلم الخاصة بالمونتاج .

والفيلم من فئة الأفلام الروائية القصيرة، وعن العمل قال المخرج محمود محمود إنه يسعى لتقديمه بشكل جديد، للمنافسة فى المهرجانات الدولية والعالمية.

وأشاد "محمود" بفريق العمل والممثلين الذين أدوا أدوارهم بشكل مبهر، وتقديم الحبكة الدرامية بصورة غير تقليدية ، وتطويع جميع الإمكانيات لخدمة فكرة الفيلم.

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وتتمحور قصه الفيلم حول محاولة الوصول لثلاثة أزمنة، وهما زمن تم فقدانه، وزمن آخر ننتظره، وزمن رحل إليه القريب والبعيد من خلال الحياة ما بعد الموت، والتى تشبه صراع الإنسان المعاصر تجاه الحقيقة الثابتة.

ويناقش الفيلم ارتباط الأدب بالسينما، والاستفادة منه وتحويله إلى تكنيك سينمائى من حيث أداء الممثلين، ويرتبط أيضا بالفلسفة الصوفية لـ "أبى حيان التوحيدى"، ومحاولة اكتشاف الأزمنة الماضية، والأزمنة المنتظرة من خلال خاصيتى "المناداة والمناجاة".

ويشارك فى العمل مجموعة من الفنانين الصاعدين، ومنهم يمنى ونور الهجرسى وسامح قابيل و سامى منصور، ويقدم الموسيقى التصويرية محمد صلاح، ومدير التصوير محمد صالح، من تأليف وإخراج محمود محمود.