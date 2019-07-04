شاهدوا.. “لحظة محرجة” لميغان ماركل بعدما تجاهلها الأمير هاري أمام عدسات الكاميرا!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 11:54 مساءً - قالت صحيفة The Daily Mail البريطانية إنّ ميغان ماركل بدت محرجة بعض الشيء حين بدا أنَّ زوجها هاري تجاهلها أثناء مشاهدتهما إحدى مباريات البيسبول في لندن يوم السبت الماضي 29 حزيران 2019.

وكان حضور دوقة ساسكس (37 عاماً) مفاجئاً عندما انضمت إلى الدوق (34 عاماً) لمشاهدة فريق نيويورك يانكيز في مواجهة فريق بوسطن ريد سوكس في معرض استضافة العاصمة البريطانية أولى مباريات دوري البيسبول الرئيسي.

ولكن فيما يشاهد والدا أرتشي المباراة، ظهر في لقطات الكاميرات ما بدا أن هاري يتحول إلى أحد أصدقائه، في اللحظة نفسها التي حاولت فيها ميغان محادثته.

وبعد محاولتها التحدث مع زوجها، بدا أن ميغان ترى الجانب الممتع في الأمر، فبعد أن أدركت أنَّها تتحدث مع نفسها، رسمت على ثغرها ابتسامة واستمرت في مشاهدة المباراة بصمت.

ولم يمرّ المشهد مرور الكرام على المتابعين من ذوي الأعين الثاقبة الذين اتجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد ملاحظتهم لحظة التجاهل المحرجة.

إذ كتب أحدهم: “هل أتخيل هذا؟ أم أنَّ هاري يتجاهلها بالفعل؟”، فيما علق آخر: “إنه يفعل ذلك كثيراً”.

وأشار آخرون ممّن لاحظوا المشهد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهلها فيها.

وعلّق أحدهم قائلاً: “النظرة التي علت وجهها وهي تديره بعد أن تجاهلها بالكامل كانت مضحكة للغاية”، فيما قال آخر: “يتعين على أحدهم أن يجمع لنا فيديو لكل اللحظات التي تجاهلها فيها. إذ تبدو مضحكة للغاية بعد أن تلحظ تجاهله”.

وقد حضر الزوجان الملكيان أول مباراة في الدوري المكون من مباراتين، الذي يُقام للترويج للبيسبول الأميركي في المملكة المتحدة.

وقبل المباراة، أهداهما فريق يانكيز قميصاً لابنهما أرتشي، فيما أهداهما فريق ريد سوكس بدلة جسم (بادي سوت) للأطفال.

وانضم إلى الأمير هاري وميغان أعضاء من مؤسسة Invictus Games على أرض الملعب لرمي الكرة الأولى.

وقد تجاذبا أطراف الحديث مع رامي الكرة سي سي سباثيا، الذي ينتمي لفريق يانكيز وكريس سيل، الذي ينتمي لفريق ريد سوكس أثناء الرمية الاحتفالية.