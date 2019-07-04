كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 11:54 مساءً - بعد أن انتشر تحدي رقصة كيكي بين مشاهير العالم وأحدث ضجة انتقلت إلى المتابعين الذي قاموا بتصويره ونشره عبر صفحاتهم وتحدي دلو الثلج لدعم المصابين بمتلازم التصلب اللويحي، انتشر مؤخراً تحد جديد أطلقه بطل وزن الريشة في الفنون القتالية المختلطة ماكس هولواي تحت اسم bottlecapchallenge ويجب على من يقبله أن يقوم بفتح غطاء زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.
وانتشر هذا التحدي بسرعة كبيرة خصوصاً بين مشاهير هوليوود المعروفين بإجادتهم للفنون القتالية وأول من نفذه بنجاح المغني الأميركي جون ماير داعيا الممثل البريطاني جيسون ستاثام للقيام بنفس الحركة.
وقبل الممثل جيسون ستاثام التحدي فنشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي الحركة المطلوية الذي دعا بدوره مشاهير أخرين لتنفيذه.
صعوبة التحدي دفعت البعض لمشاركة اللحظات الكوميدية المرافقة لفشل محاولتهم بفتح الزجاجة.
في انتظار العديد من النجوم لقبول التحدي خلال الفترة المقبلة، ولعل أشهرهم النجم ويل سميث والفنان العالمي من أصل مصرى مينا مسعود واللاعب ديفيد بيكهام.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا انطلق “bottle cap challenge” تحدي غطاء الزجاجة ..شاهدوا مشاهير ينفذونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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