هيميش ريشاميا عن تعرضه لحادث سيارة: أنا بخير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى الممثل الهندي هيميش ريشاميا أنباء عن تعرضه لحادث صباح يوم الثلاثاء 2 يوليو على إحدى الطرق السريعة بمدينة مومباي، وذكرت التقارير أن سائق رشاميا، قد أصيب وأنه نقل إلى المستشفى.

في حديثه عن الحادث، قال رشاميا بحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”: “لم أكن في السيارة، والسائق بخير تمامًا، لقد أصيبت قدمه وهو في المستشفى، أصيب في السيارة عندما خلال إحدى الرحلات التي يقوم بها يوميًا، كما أصيبت سيارة أخرى من الخلف، هو ليس سائقي ولكنه سائق والدي”.

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ريشاميا نال شهرة بسبب عدد من الأغاني التي قدمها والتي لاقت استجابة كبيرة من الجماهير، كمل لعب بعض الأدوار في أفلام مثل Aap Kaa Suroor وThe Xpose، من بين أفلام أخرى.

وقد ذكرت تقارير كؤخرًا أن هيميش ريشاميا سيعود إلى الشاشة الكبيرة مع دراما رومانسية جديدة، بعنوان M ain Jahan Rahoon، والى جانب ذلك، اشترى هيميش ريشاميا الحق في تقديم السيرة الذاتية لجندي الجيش الهندي بيشنو شريستا.

وتتناول قصة الفيلم، الجندي الذي قاتل بمفرده 40 مختطفًا مسلحًا في أحد القطارات (Maurya Express) في سلسلة حقيقية من الأحداث في 2 سبتمبر 2010. ومن أجل فعله الشهم، حصل الجندي على ميدالية.