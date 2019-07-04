محمد توفيق في صورة نادرة مع سمير غانم وعمرو الليثي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الإعلامي عمرو الليثي، متابعيه بصورة قديمة له مع الفنان الراحل محمد توفيق، في صورة عمرها 24 عامًا.

وعلق عمرو الليثي، على الصورة قائلًا: “من ألبوم الذكريات مع العملاق الكبير محمد توفيق والشاعر الكبير عبدالسلام أمين والفنان الكبير سمير غانم، أثناء تصوير فوازير النص الحلو عام ١٩٩٥ من انتاجي”.

محمد توفيق، التحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وبعدها بعدة سنوات سافر إلى المملكة المتحدة من أجل دراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه.

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كما عمل مخرجًا في القسم العربي باﻹذاعة البريطانية، وبعد عودته إلى مصر في مطلع الأربعينات، شارك في بطولة عشرات الأفلام، منها: السوق السوداء، بابا أمين، شيء من الخوف، حسن ونعيمة، عيون الصقر، أرض الأحلام.

كما مثل في العديد من المسلسلات التليفزيونية، من أشهرها: هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشري، ما زال النيل يجري، يوميات ونيس.

يذكر أن الفنان محمد توفيق، قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والتي تعتبر علامة من علامات السينما والدراما المصرية، وتوفي في 27 مارس 2003 عن عمر يناهز 95 عاماً بعد أن دخل في صراع مع المرض.