وفاة المنتج السينمائي عادل الميهي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الخميس، 4 من شهر يوليو، المنتج السينمائي المصري عادل الميهي بعد صراع مع المرض عن عمر 74 عاما.
قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على المنتج الراحل تقام عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة.
عادل الميهي هو شقيق الكاتب والسيناريست الراحل رأفت الميهي، وأنتج الميهى قبل رحيله العديد الأفلام منها؛ عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال».
كما شارك في التمثيل في أفلام: «شرم برم، عشان ربنا يحبك»، وكان منتج منفذ لأفلام: «عبده مواسم، المتوحشة، كابوريا».
أما رأفت الميهي دخل مجال السينما مع بداية سبعينات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم”شروق وغروب”، ممن أهم أعماله: «سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو».
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