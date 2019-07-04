عرض سترة سيدة الطيران للأميرة ديانا في مزاد بأمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما تحظى متعلقات الشخصيات الشهيرة بإقبال كبير إذا ما عرضت في أحد المزادات، لاقتنائها حتى وإن كلف ذلك مبالغ طائلة.

”سكاي نيوز” ذكرت أن سترة “فيرجن أتلانتيك” الفضفاضة التي كانت ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، وظهرت بها كثيرا أمام وسائل الإعلام وأثناء ممارسة التمارين الرياضية، معروضة للبيع في أحد المزادات.

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دار المزادات “آر آر”، ومقرها في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أن السترة ذات اللون الأزرق الداكن المصنوعة من القطن والبوليستر والتي كانت هدية من مؤسس شركة الطيران ريتشارد برانسون، من المتوقع أن تجلب أكثر من 5000 دولار خلال المزاد الذي يجرى على الإنترنت.

السترة المعروضة للبيع والتي تحمل شعار “سيدة الطيران” مع عبارة “فلاي أتلانتيك” باللون الأبيض.. عرضتها للبيع جيني ريفيت، مدربة ديانا الشخصية لفترة طويلة.. حيث كانت ديانا أعطت ريفيت عدة سترات قبل أشهر من موتها في أغسطس 1997.

وفي رسالة مرفقة بالسترة، كتبت ريفيت إن ديانا اعتقدت أن هناك قضايا أكثر إلحاحا في العالم تقلقها، لذا فإن ارتداء الشيء نفسه في كل جلسة سيكون طريقة جيدة لإيقاف “الهيجان” الإعلامي.. بحسب قولها.